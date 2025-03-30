Karşıyaka, 11 hafta sonra aldığı galibiyetle nefes aldı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son galibiyetini 11. haftada Manisa Basket önünde alan Karşıyaka, takımda yaşanan maddi sorunlar nedeniyle tüm yabancı oyuncularının yanı sıra bazı Türk oyuncularıyla da yollarını ayırdı.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın da takımdan ayrılmasının ardından yardımcı antrenörler Rüçhan Tamsöz ve Sinan Aksoylar'ın da görev yaptığı Karşıyaka, üst üste 11 maçını kaybetti. Bu süreçte transfer yasağını kaldıran ve yeni yabancı oyuncuları kadrosuna dahil eden Karşıyaka'da 23. hafta öncesinde başantrenörlüğe Ahmet Çakı getirildi.

AHMET ÇAKI İLK MAÇINI KAZANDI

Düşme hattına iyice yaklaşan yeşil-kırmızılı ekip, Çakı yönetiminde çıktığı ilk maçta Bursaspor'ı 82-78 yenerek 11 maç sonra kazandığı ligde 9. galibiyetine ulaştı.

Gelecek hafta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Darüşşafaka ile deplasmanda karşılaşacak Karşıyaka, lig etabını Aliağa Petkimspor, Manisa Basket (D), Anadolu Efes, Fenerbahçe (D), Türk Telekom ve TOFAŞ (D) maçlarıyla tamamlayacak.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, yaptığı açıklamada, dünkü maçta iyi bir savunma performansı sergilemelerine rağmen uzun süredir kazanamamanın getirdiği gerginliğin zaman zaman gereksiz faullere, ribauntlarda zafiyete ve konsantrasyon kayıplarına yol açtığını belirtti.

Hücumda ise bazı eksikliklerinin olduğunu bildiklerini aktaran Çakı, şöyle konuştu: