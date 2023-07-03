Karşıyaka 2 yeni transferini açıkladı Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Kelan Martin'i ve Furkan Haltalı’yı kadrosuna kattı.

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Son olarak iç transferde Erick McCollum, Deniz Kılıçlı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Efe Ergi Tırpancı ve Mert Celep ile sözleşme uzatan Pınar Karşıyaka, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Boston Celtics ve Birmingham Squadron formaları giyen Amerikalı 28 yaşındaki forvet oyuncusu Kelan Martin ile en son Anadolu Efes forması giyen 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı.

İki oyuncu kadroya katıldı

Öte yandan, geçtiğimiz sezonu G-League ekibi Birmingham Squadron'da geçiren Martin, 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalarken, Anadolu Efes forması ile Furkan Haltalı 3,38 sayı ve 1,85 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.