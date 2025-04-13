Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u uzatmada mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor kozlarını paylaştı.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki İzmir ekibinin mücadelesinin normal süresi 81-81 eşitlikle biterken Karşıyaka, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u uzatmada 93-90 yendi.
Karşıyaka'nın 10. galibiyetine ulaştığı ligde Aliağa Petkimspor 9 galibiyette kaldı.
KARŞIYAKA, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
Müsabakanın başında Hakan Sayılı ile etkili olan Karşıyaka, 6. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 14-4. Van Beck'le aradaki farkı azaltan konuk ekip, Dotson'un üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son dakikada 19-18 öne geçerken periyodu da 22-21 üstün tamamladı.
İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 32-27 önde geçen Aliağa Petkimspor karşısında Muhsin ve Gallinat'la sayılar bulan Karşıyaka, son dakika içinde 42-39 üstünlük kurdu. Son hücumda Gallinat'la 3 sayılık basket bulan Karşıyaka, soyunma odasına 45-41 önde gitti.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 25. dakika 54-54 eşitlikle geçildi. Dotson'la bulduğu basketlerle 29. dakikada farkı 7 sayıya (65-58) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, periyodu 65-62 üstün tamamladı.
Dördüncü periyodun başında 65-65 beraberliği yakalayan Karşıyaka önünde Aliağa Petkimspor, 35. dakikayı 71-69 önde geçti. Karşıyaka'nın son 2 dakikasına 77-73 üstün girdiği müsabakada Karşıyaka son hücum şansını değerlendiremedi ve normal süre 81-81 eşitlikle sona erdi.
KARŞIYAKA, UZATMADA KAZANDI
Uzatma periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, 42. dakikayı 88-81 önde geçti. Aliağa Petkimspor'un son dakika içinde aradaki farkı 1 sayıya (91-90) indirdiği periyotta ev sahibi ekip karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Gallinat 24, Ozan Yılmaz, Ergi Tırpancı 4, Hakan Sayılı 13, Muhsin Yaşar 26, Thomas Akyazılı, Braimoh 2, Smith 13, Mert Celep 11
Aliağa Petkimspor: Tyree 15, Russell 3, Yavuz Gültekin 9, Aldridge 3, Echenique, Dotson 19, Van Beck 20, Williams 18, Troy Selim Şav 3, Karahan Tuan Efeoğlu
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