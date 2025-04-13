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Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u uzatmada mağlup etti

Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u uzatmada mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi 25. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki İzmir ekibinin mücadelesinde normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakada Karşıyaka, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 93-90 yendi.