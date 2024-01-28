Karşıyaka, Anadolu Efes'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 18 sayı farkla 99-81'lik skorla kazandı.
Karşıyaka, soyunma odasına önde gitti
Müsabakanın ilk periyoduna Karşıyaka hızlı başladı. İzmir ekibi, maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla konuk ekip karşısında etkili oldu. Karşıyaka, son dakikada bulduğu üçlüklerle ilk çeyreği 27-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Karşıyaka, 12. dakikada 16 sayılık fark (37-21) yakaladı. Anadolu Efes'in çoğu hücumundan da eli boş dönmesi sonucu skor periyodun son dakikasında 55-31 oldu. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 57-35 önde girdi.
Karşıyaka, 18 sayı farkla kazandı
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. periyodunda Karşıyaka, Furkan'ın 28. dakikadaki faul atışlardan ürettiği sayılarla 15 sayılık üstünlük (70-55) yakalarken, bu çeyreği de 75-61 önde geçti.
Maçın son periyodunda da kontrolü elinde tutan Karşıyaka, Anadolu Efes'i 99-81 mağlup etti.
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