Karşıyaka Basketbol, Roberto Gallinat'ı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, son dönemde yaşadığı ekonomik sebeplerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Kenan Sipahi ve Sean McDermott gibi önemli oyuncuları ile yollarını ayırırken, yaşanan problemlerden dolayı Başantrenör Ufuk Sarıca da yeşil-kırmızılı takıma veda etmişti.

"ROBERT GALLINAT KARŞIYAKA'MIZDA"

İzmir ekibi, ligde küme düşmemek için transfer yasağını kaldırarak ABD'li oyun kurucu Roberto Gallinat’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Roberto Gallinat Karşıyaka’mızda. Roberto Gallinat son olarak İsrail Ligi takımlarından Maccabi Ramat Gan’da forma giymişti.

EN 2 TRANSFER DAHA YAPILACAK

28 yaşındaki 1.92’lik ABD'li oyuncu, bu sezon Maccabi Ramat Gan takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9.7 sayı, 2.4 ribaund, 1.3 asist yaparken; İsrail Ligi'nde ise 14.1 sayı, 2.8 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturdu.

Takım içindeki rotasyonu arttırmak isteyen Kaf-Kaf, en 2 yabancı basketbolcuyu daha kadrosuna katmayı hedefliyor.