Karşıyaka Basketbol'da 4 ayrılık!

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele’nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Ayrıca Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın da Fenerbahçe maçında forma giymelerinin maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

"BAZI SÜREÇLERİN ARDINDAN TAKIMIMIZDAN AYRILMIŞTIR"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: