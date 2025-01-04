Karşıyaka Basketbol'da 4 ayrılık!

İHA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele’nin takımdan ayrıldığını duyurdu.
Ayrıca Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın da Fenerbahçe maçında forma giymelerinin maç saatinde belli olacağı ifade edildi.
"BAZI SÜREÇLERİN ARDINDAN TAKIMIMIZDAN AYRILMIŞTIR"
Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele yaşanan bazı süreçlerin ardından takımımızdan ayrılmıştır. Yarın oynayacağımız Fenerbahçe Beko maçında yer almayacaklardır. Sakatlıkları bulunan Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın durumu ise maç saatinde belli olacaktır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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