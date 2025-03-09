Karşıyaka Basketbol'da kötü gidişat sürüyor

Basketbol Süper Ligi'nin 20 haftasında Karşıyaka, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 101-80 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligde üst üste 9. mağlubiyetini aldı.

Karşıyaka Antrenörü Sinan Aksoylar müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEMEYİ HEDEFLEYECEĞİZ"

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyen Aksoylar, şu ifadeleri kullandı:

Yaptığımız basit top kayıpları rakibimizin kolay sayılar bulmasına neden oldu. Dar olan rotasyonumuz, Thomas Akyazılı'nın olmamasıyla daha da daraldı. Önümüzdeki maç sahamızda Büyükçekmece ile olacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyeceğiz.