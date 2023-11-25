Karşıyaka, Beşiktaş'ı mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Karşıyaka, Beşiktaş'ı 94-85 mağlup yendi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 9. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 94-85'lik skorla kazandı.

İlk yarı büyük çekişmeye sahne oldu

İlk 5 dakikasını konuk ekibin 11-9 önde geçtiği müsabakada Hilliard ve Vitto Brown'la 15-13 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında daha etkili olan Karşıyaka, 16. dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 31-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip soyunma odasına 37-35 önde gitti.

Karşıyaka, 9 sayı farkla kazandı

Üçüncü periyotta Carey ve McCollum'la etkili olan Karşıyaka, 27. dakikada farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 59-45. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 68-56 üstün bitirdi.

Son periyotta Mathews'la 3 sayılık basketler bulan Beşiktaş Emlajket, 35. dakikada Egehan Arna'nın faul atışından bulduğu sayılarla 73-72 üstünlük kurdu. Karşıyaka, 79-77 tekrar öne geçtiği periyodun son dakikasına da 85-81 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 94-85 galip ayrıldı.

Skor dağılımı

Karşıyaka: Kenan Sipahi 6, Thomas Akyazılı 4, Martin 9, Vitto Brown 5, Carey 24, McCollum 32, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı 2, Deniz Kılıçlı, Hilliard 7, Mert Celep

Beşiktaş: Needham 7, Egehan Arna 12, Mitchell 10, Berkan Durmaz 3, Delgado 15, Mathews 16, Hammonds 11, Yağız Aksu, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 1, Kerem Kuthan Konan 3, Samet Yiğitoğlu

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)