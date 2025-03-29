Karşıyaka, Bursaspor karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-78'lik skorla ev sahibi takım Karşıyaka oldu.
Karşıyaka başantrenörü Ahmet Çakı ilk maçına galibiyetle başlarken, İzmir temsilcisi 11 maç sonra galip gelmeyi başardı.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Hakan Sayılı 8, Efe Ergi Tırpancı 4, Smith 21, Gallinat 22, Muhsin Yaşar 18, Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı 2, Braimoh 3, Hollins, Mert Celep 4
Bursaspor: Brown 19, Julius 18, Grantham 10, Mutaf 15, Gavrilovic, Ömer Utku Al, Michineau 7, Sharma 3, Berkay Candan 6
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