Karşıyaka, Galatasaray karşısında kazandı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-81'lik skorla ev sahibi takım Karşıyaka oldu.

KARŞIYAKA, İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan rakibine 12-0'lık seriyle cevap veren Karşıyaka, 5. dakikayı 12-5 önde geçti. Kalan bölümde farkı 13 sayıya (23-10) kadar çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 23-14 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Webb, Muhsin ve Russell'ın sayılarıyla 7-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, 16. dakikada Kenan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 17 sayıya yükseltti: 37-20. Buğrahan ve Livingston'la 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, Livingston'un 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya kadar indirdi: 41-34. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-37 önde gitti.

İZMİR EKİBİ, 13 SAYI FARKLA KAZANDI

Üçüncü periyodun başında Webb ve Jefferson'un sayılarla farkı 12 sayıya (54-42) çıkaran Karşıyaka önünde Livingston'la etkili olan Galatasaray, 26. dakikada Palmer'ın üst üste sayılarıyla 3 sayıya kadar indirdi: 60-57. Jefferson'la farkın azalmasına izin vermeyen Karşıyaka, periyodu 68-59 üstün tamamladı.

Son periyodun başında her iki takım da üçer sayılık basketlerle etkili oldu. Daha etkili olan ve 86-65'lık skorla farkı 21 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, müsabakadan 94-81 galip ayrıldı.

Bu arada hakemler, kötü tezahüratlar nedeniyle ikinci ve dördüncü periyotta birer anons yaptırdı.