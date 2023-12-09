Karşıyaka, Galatasaray'ı 22 sayı farkla yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Karşıyaka 98-76'lık skorla kazandı.
Karşıyaka, soyunma odasına önde girdi
İlk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Karşıyaka, 7. dakikada Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 20-11.
Yeboah, Göksenin ve Sadık Emir'le üst üste 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, son dakika içinde Sadık Emir'in basketiyle ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Jaylon Brown'la etkili olan ev sahibi ekip tekrar öne geçtiği periyodun 15. dakikasında farkı 11 sayıya yükseltti: 40-29. Karşıyaka soyunma odasına 48-40 üstün gitti.
İzmir ekibi, 22 sayı farkla kazandı
Üçüncü periyotta ilk 3 dakikayı 54-43 önde geçe Karşıyaka önünde konuk takım 26. dakikada farkı 2 sayıya (56-54) kadar indirmesine rağmen ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle farkı tekrar 11 sayıya çıkardı: 65-54.
Kalan bölümde 15 sayılık farka (71-56) ulaşan Karşıyaka, periyodu 73-59 önde tamamladı.
Son periyodun başında farkı 18 sayıya (80-62) yükselten Karşıyaka, müsabakadan 98-76 galip ayrıldı.
Galatasaray takımında ikinci periyotta sakatlanan Jarell Martin müsabakaya devam edemedi.
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