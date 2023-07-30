Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin son finalisti Karşıyaka’da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibi, kadrosuna takviye yaptı.
Kırmızı-yeşilliler, geçen sezon Darüşşafaka forması giyen 23 yaşındaki Hakan Sayılı ile anlaşmaya vardı. Karşıyaka, Hakan Sayılı ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
30 maçta forma giydi
Uzun forvet, Darüşşafaka formasıyla geçen sezon 30 maçta 3 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Hakan Sayılı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 3.8 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.