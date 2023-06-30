Karşıyaka, Kelan Martin'i kadrosuna kattı Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Kelan Martin'i renklerine bağladı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin son finalisti Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Kelan Martin'i transfer etti.

Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Kelan Martin'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

NBA'de forma giydi

NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics'te mücadele eden Martin, son olarak forma giydiği G-League ekibi Birmingham Squadron'da 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekip, kadrosundaki Mert Celep'in sözleşmesini ise 1 yıl uzattı.