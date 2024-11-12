Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i mağlup etti

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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, Yunanistan ekibi Kolossos H Hotels'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, sahadan 95-79'luk net bir galibiyetle ayrılarak önemli bir zafer elde etti.

KARŞIYAKA'NIN ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİ

Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.

Kolossos H Hotels ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Bu arada, ikinci yarının ilk dakikalarında konuk ekibin hücumunda çalınan faulün ardından çıkan tartışmada Karşıyaka'dan Boutsiele ile Kolossos H Hotels'ten Danusevicius diskalifiye edildi.