Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i mağlup etti

AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, Yunanistan ekibi Kolossos H Hotels'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, sahadan 95-79'luk net bir galibiyetle ayrılarak önemli bir zafer elde etti.
KARŞIYAKA'NIN ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİ
Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.
Kolossos H Hotels ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Bu arada, ikinci yarının ilk dakikalarında konuk ekibin hücumunda çalınan faulün ardından çıkan tartışmada Karşıyaka'dan Boutsiele ile Kolossos H Hotels'ten Danusevicius diskalifiye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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