Karşıyaka, Manisa Basket'i mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 103-91'lik skorla ev sahibi takım Karşıyaka oldu.

KARŞIYAKA İLK YARIYI 10 SAYI ÖNDE BİTİRDİ

Müsabakanın başında Webb ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle etkili olan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 21-9 üstün geçti. Kalan bölümde farkı 14 sayıya kadar (28-14) çıkaran Karşıyaka, periyodu 32-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta farkı 16 sayıya yükselten (36-20) Karşıyaka önünde Manisa Basket, Lee, Thomas ve White'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 38-31. Farkında daha fazla azalmasına izin vermeyen Karşıyaka, soyunma odasına 57-47 üstün gitti.

KARŞIYAKA, 8. GALİBİYETİNİ ALDI

Üçüncü periyotta 15 sayılık farkı (66-51) yakalayan rakibi karşısında Manisa Basket, bitime 3 dakika kala farkı 6 sayıya (70-64) indirdi. Karşıyaka, McDermott ve Muhsin'in basketleriyle periyodu 78-66 önde tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 103-91 galip ayrıldı.

Karşıyaka'nın 8. galibiyetine ulaştığı sezonda Manisa Basket, 9. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Karşıyaka: Kenan Sipahi 20, McCollum 13, Jefferson 1, Webb 19, Boutsiele 12, Russell 14, Thomas Akyazılı 2, Mehmet Efe Demirel 1, McDermott 10, Mert Celep, Muhsin Yaşar 11

Manisa Basket: Yunus Sonsırma 5, Lee 26, Echodas 4, Besson 19, White 12, Chiozza 2, Acuil 11, Leon Apaydın, Thomas 10, Buğra Çal 2