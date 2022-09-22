Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, yıldız basketbolcu Mindaugas Kuzminskas'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu Berkan Durmaz hariç tamamen değiştirip tüm yabancılarını yenileyen Karşıyaka, bir süredir pazarlık halinde olduğu Litvanyalı yıldız basketbolcu Mindaugas Kuzminskas'ın transferini resmen açıkladı.

NBA ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi

Kariyerinde NBA'de New York Knicks dahil olmak üzere Avrupa'da Zalgiris Kaunas, Unicaja Malaga, Olimpia Milano, Olympiakos, Lokomotiv Kuban ve Zenit gibi birçok takımda forma giyerek EuroBasket'te 2013 ve 2015 yıllarında milli formayla gümüş madalya kazanan 32 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet gelecek sezon ülkemizde forma giyecek.

EuroBasket'te Litvanya'nın önemli ismiydi

Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi 6. yabancısı olan yıldız basketbolcu, son olarak EuroBasket 2022'de Litvanya Milli Takımı'nda 10 sayı, 2.5 ribaund, 0.7 asist, geçen sezon Euroleague'de Zenit formasıyla 7.7 sayı ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.