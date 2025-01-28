Karşıyaka, Rüçhan Tamsöz ile vedalaştı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.