Karşıyaka, Rüçhan Tamsöz ile vedalaştı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
TAKIMIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİ
Tamsöz, başantrenör Ufuk Sarıca'nın 9 Ocak'ta görevini bırakmasının ardından takımın sorumluluğunu üstlenmişti.
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