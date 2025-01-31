Karşıyaka, Sean McDermott ile vedalaştı

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da ayrılıklar devam ediyor.

Daha önce ekonomik problemlerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolculara veda etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca da görevinden ayrılmıştı.

İzmir ekibinde şimdi de ABD’li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: