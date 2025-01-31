Karşıyaka, Sean McDermott ile vedalaştı

İHA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da ayrılıklar devam ediyor.
Daha önce ekonomik problemlerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolculara veda etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca da görevinden ayrılmıştı.
İzmir ekibinde şimdi de ABD’li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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