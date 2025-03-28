Karşıyaka, Suleiman Braimoh'u transfer etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Nijeryalı Suleiman Braimoh ile anlaştı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün açıklamasında, son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen Braimoh'un sezonun kalan bölümde takımda forma giyeceği belirtildi.

TOFAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

Türkiye'de daha önce TOFAŞ'ta da oynayan 35 yaşındaki basketbolcu Katar, Japonya, Yeni Zelanda, Meksika, Almanya, Rusya, Fransa, İsrail ve Filipinler ekiplerinde de mücadele etti.

YARDIMCI ANTRENÖR AÇIKLANDI

Öte yandan İzmir temsilcisinde son olarak Katar Milli Takımı’nda görev alan Göktuğ Dilbazer'in yardımcı antrenörlük görevine getirildiği açıklandı.