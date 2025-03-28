Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi başladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük için Ahmet Çakı ile anlaştı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ahmet Çakı Karşıyaka’mızda! Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan ve Darüşşafaka, TOFAŞ, ALBA Berlin gibi takımları çalıştıran Ahmet Çakı, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Ahmet Çakı’nın Karşıyaka’da yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyor, kendisine hoş geldin diyor ve birlikte büyük hedeflere ulaşmayı diliyoruz.