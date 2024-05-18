Karşıyaka'da Jaylon Brown sakatlandı

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen P. Karşıyaka’da Jaylon Brown üzüntüsü yaşanıyor.
Devrenin bitimine kısa bir süre kala oyuna devam edemeyen ABD’li oyuncuda kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edildiği duyuruldu.
"Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncumuz Jaylon Brown'un maç sonu tetkikleri ivedilikle yapılmıştır. Yapılan tetkiklerinde kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Seri son maça kaldı
Öte yandan deplasmanda Galatasaray’ı yenerek serideki durumu 1-1’e getiren Karşıyaka, yarın 20.30’da sarı-kırmızılı ekibi mağlup etmesi durumunda yarı finale yükselecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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