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Karşıyaka'da Kenan Sipahi de gitti! Yeni takımı Bahçeşehir Koleji

Karşıyaka'da Kenan Sipahi de gitti! Yeni takımı Bahçeşehir Koleji Karşıyaka, takım kaptanı Kenan Sipahi'yle yollarını ayırdı. Milli basketbolcu ise bu vedanın ardından Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu.