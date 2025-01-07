Karşıyaka'da Kenan Sipahi de gitti! Yeni takımı Bahçeşehir Koleji

DHA
Basketbol Süper Ligi’nde sponsor krizi ve mali sorunları nedeniyle geçen hafta 4 yabancısını kaybeden Karşıyaka, takım kaptanı Kenan Sipahi’yle de vedalaştı.
Daha önce 2015-2016 sezonunda forma giydiği yeşil-kırmızılılara 2.5 yıl önce geri dönen 29 yaşındaki milli guard takımdan ayrılarak Bahçeşehir Koleji’ne transfer oldu.
KARŞIYAKA VEDALAŞTI
McCollum, Boutsiele, Webb ve Jefferson’dan sonra Kenan’ı da kaybeden lig ve Şampiyonlar Ligi’nin iddialı takımı Karşıyaka’nın kadrosu büyük oranda dağıldı. Karşıyaka Kenan’a veda etmek için teşekkür mesajı yayınladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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