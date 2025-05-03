Karşıyaka'da Thomas Akyazılı, ameliyat oldu

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Thomas Akyazılı'nın bel fıtığı ameliyatı olduğu bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akyazılı'nın son üç aydır patlamış bel fıtığına rağmen takımını yalnız bırakmamak için süreci ameliyatsız atlatmaya çalıştığı belirtildi.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Akyazılı'nın, sağlık ekibinin yoğun çabalarıyla sahada kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: