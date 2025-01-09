Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, görevi bıraktı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, görevini bıraktı.

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sayıda eksikleri olduğunu ve kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

"GÖREVİMİ NOKTALIYORUM"

Güçlü rakibe karşı kazanacak noktaya getirdiklerini ancak son anda kaybettiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

Rakibimizi tebrik ediyorum ama oyuncularıma da bugünkü enerjileri için teşekkür ediyorum. Ama esasında üzülerek ifade etmek istiyorum ki gelinen son noktada kulübümüzün içerisinde bulunduğu koşular ve şartlardan ötürü yaklaşık 5 yıldır büyük onur ve gururla yaptığım başantrenörlük görevini, kulüp yönetimiyle görüştükten sonra ortak karar alarak karşılıklı anlaşarak görevimi bugün noktalıyorum.