Karşıyaka'dan ayrılan Berkan Durmaz, Beşiktaş'ın yolunu tuttu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın yollarını ayırdığı Berkan Durmaz Beşiktaş'la anlaştı.

İHA

Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunda yapılanmaya giderken birçok oyuncuyla tekrar anlaşırken, bazı oyuncularla ise devam etmeme kararı aldı.

Yeşil-kırmızılılar, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Karşıyaka forması giyen Berkan Durmaz ile yollarını ayırınca, 26 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş ile anlaştı.

Öte yandan Berkan Durmaz, Karşıyaka ile geçen sezon ligde 38 maça çıktı ve 4.2 sayı, 3.6 ribaund ve 0,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Karşıyaka’dan Berkan’a teşekkür

Berkan Durmaz ile yollarını ayıran Karşıyaka, resmi sosyal medya hesabından oyuncuya teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: