Karşıyaka’dan ayrılan Daron Russell, Tayvan'a gitti

İHA

Bu sezon Basketbol Süper Ligi’ne iddialı bir kadro kurarak başlayan Karşıyaka, daha sonra yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı oyuncularının büyük bir bölümüyle yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Takımdan ayrılan basketbolculardan McCollum Fenerbahçe'ye, Boutsiele Dubai BC'ye, Webb Liaoning Flying Leopards'a, McDermott Pallacanestro Trieste'ye, Kenan Sipahi Bahçeşehir Koleji'ne, Damien Jefferson Niners Chemnitz'e transfer oldu.

TAYVAN'A TRANSFER OLDU

Bir diğer sözleşmesini fesheden ve kendisine takım arayan Daron 'Fatts' Russell ise Tayvan ekibi New Taipei CTBC DEA ile sözleşme imzaladı.

RUSSELL'IN İSTATİSTİKLERİ

Russell, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 15.9 sayı ve 4.4 asist ortalamasıyla oynarken, Basketbol Süper Ligi'nde de 13.7 sayı ve 4.4 asist üretmeyi başardı.