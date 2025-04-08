Karşıyaka’dan sakatlık açıklaması!

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da sakatlık şoku yaşanıyor.

İzmir ekibi, Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in tedavi altına alındığını duyurdu.

"TEDAVİSİNE İVEDİLİKLE BAŞLANMIŞTIR"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: