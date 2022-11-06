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    Karşıyakalı Errick McCollum’a bıçaklı saldırı

    Karşıyaka’nın Amerikalı yıldızı Errick McCollum, İzmir’de bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı. McCollum saldırıya uğradığı kişinin aracının fotoğrafını yayınladı.
    • 06.11.2022 - 15:29
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    Karşıyakalı Errick McCollum’a bıçaklı saldırı

    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’nın oyun kurucusu Errick McCollum, İzmir’de bir park alanında tartıştığı bir adamın bıçaklı saldırısına uğradı.

    Amerikalı yıldız olayın ardından Twitter üzerinden, taraftarlardan plakasını paylaştığı aracı şikayet etmelerini istedi.

    "Bıçağını çıkararak bana yaklaşmaya çalıştı"

    Taraftarlar ve birçok basketbolcudan destek mesajları alan 34 yaşındaki McCollum olayı şöyle anlattı:

    "Benim hakkım olan park yerinde bir aptal gibi davrandı ve ben arabadan inene kadar öfkeyle hareket etti. Benim ondan daha genç ve daha iri olduğumu fark ettikten sonra duraksadı ve bıçağını çıkararak bana yaklaşmaya çalıştı.

    O andan sonra etraftaki insanlar olaya müdahale ederek kendisine engel oldular. Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve saldırgana fiziksel müdahalede bulundular.

    Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı. İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı. Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım." ifadelerini kullandı.

    Karşıyakalı Errick McCollum’a bıçaklı saldırı #1

    Karşıyaka'ya sezon başında transfer oldu

    Sezon başında Rusya Ligi VTB ekibi Lokomotif Kuban’dan kadroya katılan Amerikalı oyun kurucu, Pınar Karşıyaka’da kilit oyuncu rolünde. McCollum son 5 maçta İzmir temsilcisi adına 21.4 sayı ortalaması ile oynadı.

    Yıldız oyuncu sezonun maçını 25 Ekim’de Reggio Emilia karşısında Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 33 sayı, 5 asist ile oynamıştı.

    Karşıyakalı Errick McCollum’a bıçaklı saldırı #2

    Galatasaray ve Anadolu Efes formaları giymişti

    Errick McCollum daha önce ülkemizde Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını terletmişti. Kariyerinin en iyi dönemini Galatasaray çatısı altında geçiren oyuncu, Aslan’ın Eurocup’ı kazandığı sezon takımın yıldızı olmuştu.

    34 yaşındaki oyuncu o sezon sarı kırmızılı forma ile 15.4 sayı, 3.5 asist ortalamarına ulaşmıştı.

    Karşıyakalı Errick McCollum’a bıçaklı saldırı #3


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