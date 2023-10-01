Karşıyaka’nın Avrupa’daki rakipleri belirlendi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Karşıyaka'nın rakipleri çekilen kura sonucunda belli oldu.

İHA

Türkiye’yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek İzmir ekibi Karşıyaka’nın rakipleri belli oldu.

E Grubu’nda mücadele edecek olan İzmir temsilcisi, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa’dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak.

İlk maçını 17 Ekim Salı günü oynayacak yeşil-kırmızılıların maç takvimi ise şöyle:

17 Ekim 2023: Karşıyaka - Filou Oostende

1 Kasım 2023: Karşıyaka - EWE Baskets Oldenburg

15 Kasım 2023: SIG Strasbourg - Karşıyaka

29 Kasım 2023: Karşıyaka - SIG Strasbourg

13 Aralık 2023: EWE Baskets Oldenburg - Karşıyaka

19 Aralık 2023: Filou Oostende - Karşıyaka

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)