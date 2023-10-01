Karşıyaka’nın Avrupa’daki rakipleri belirlendi

İHA
Türkiye’yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek İzmir ekibi Karşıyaka’nın rakipleri belli oldu.
E Grubu’nda mücadele edecek olan İzmir temsilcisi, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa’dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak.
İlk maçını 17 Ekim Salı günü oynayacak yeşil-kırmızılıların maç takvimi ise şöyle:
17 Ekim 2023: Karşıyaka - Filou Oostende
1 Kasım 2023: Karşıyaka - EWE Baskets Oldenburg
15 Kasım 2023: SIG Strasbourg - Karşıyaka
29 Kasım 2023: Karşıyaka - SIG Strasbourg
13 Aralık 2023: EWE Baskets Oldenburg - Karşıyaka
19 Aralık 2023: Filou Oostende - KarşıyakaHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)