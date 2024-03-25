Karşıyaka'ya kötü haber! Vernon Carey, sezonu kapattı Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Beşiktaş maçında sakatlanan Vernon Carey’nin sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ile iç ve dış menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı. ABD’li pivotun, 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İHA

Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan müsabakada Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Karşıyaka, rakibine karşı 115-66’lık ağır bir mağlubiyet aldı.

Yeşil-kırmızılılar'a, bir kötü haber de karşılaşmanın ikinci periyodunda sakatlanan yıldız pivot Vernon Carey'den geldi.

Beşiktaş maçının ikinci periyodunda sakatlanarak oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ile iç ve dış menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi.

"Ameliyatı planlanarak tedavi sürecine başlanacaktır"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmanın başında dizinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Vernon Carey Jr'ın gerekli tetkikleri yapılmıştır. Oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ile iç ve dış menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Önümüzdeki süreç içerisinde ameliyatı planlanarak tedavi sürecine başlanacaktır.

Öte yandan ABD’li pivotun 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)