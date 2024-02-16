Karşıyaka'yı yenen Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda finalde Anadolu Efes, Türkiye Kupası yarı finalinde Karşıyaka'yı 81-77 yenerek adını finale yazdırdı.

ensonhaber.com

Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu heyecanı yaşanıyor.

Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes ile Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Karşıyaka, yarı final maçında karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-77'lik skorla Anadolu Efes oldu. Bu sonuçla Efes, finale yükseldi.

Efes, ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı.

Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

Anadolu Efes, finale yükseldi

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49-45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.