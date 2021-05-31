Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

THY Euroleague Final- Four finalinde Barcelona’yla karşılasan Anadolu Efes şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona’yı 86-81’lik skorla mağlup eden Anadolu Efes için açıklama yaparak şampiyonluğu için tebrik etti.

"ANADOLU EFES’İ ÜLKEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ergin Ataman ve Tuncay Özilhan’ı tebrik eden Kasapoğlu, "THY EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe’nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes’e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerinde bulundu.