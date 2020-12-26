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Kawhi Leonard kanlar içinde kaldı
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets maçında, takım arkadaşı Serge Ibaka'nın dirseğine maruz kalan Kawhi Leonard'ın ağzına 8 dikiş atıldı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 13:18
NBA'de şampiyonluk adaylarından Los Angeles Clippers sabaha karşı oynanan mücadelede Denver Nuggets ile karşılaştı.
KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
Maçın son çeyreğinde bir ribaund pozisyonunda takım arkadaşı Serge Ibaka'nın dirseğine maruz kalan süperstar Kawhi Leonard kanlar içinde yerde kaldı.
Uzun süre şiddetli kanaması durdurulmaya çalışan Kawhi, maçın bitimine 6:07 kala soyunma odasına götürülmek zorunda kaldı.
8 DİKİŞ ATILDI
Soyunma odasında yıldız basketbolcunun ağzına 8 dikiş atıldığı açıklandı.
Son çeyreği Kawhi Leonardsız oynayan Clippers mücadeleyi 121-108 kazanmayı başardı.