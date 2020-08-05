Kenan Sipahi, Fenerbahçe'de

Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Zeljko Obradovic’in ayrılı sonrasında Igor Kokoskov’u başantrenörlük görevine getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı transfer açıklaması yaptı.

1 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, İspanya’nın Real Betis takımında forma giyen oyun kurucu Kenan Sipahi ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMIŞTI

2015 yazında Fenerbahçe’den ayrılan Kenan, 2015-16’da Pınar Karşıyaka, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında ise Beşiktaş formaları giydi. Kenan Sipahi, 2019 yazında yurt dışında forma giyme kararı aldı ve İspanya’nın Real Betis takımına transfer oldu. İspanyol temsilcisinin formasıyla 23 ACB maçında görev yapan 25 yaşındaki oyun kurucu, maç başına 7.3 sayı, 3.5 asist, 2.3 ribaund ortalamaları tutturdu.

ÖNEMLİ BİR OYUN KURUCU

Türk basketbolunun yakın geçmişte yetiştirdiği en önemli oyun kuruculardan biri olan Kenan, pozisyonu için uzun ve güçlü fiziğinin yanı sıra oldukça iyi bir saha görüşüne de sahip. Deneyimli basketbolcu, genç yaşından itibaren kulüp takımları seviyesinde yaşadığı tecrübelerin yanında, Türkiye Milli Takımı formasını da defalarca giydi.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe'nin transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Kenan Sipahi’ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kenan Sipahi de paylaştığı gönderide, "Fenerbahçe'ye geri döndüğüm için çok mutluyum. Ayrılırken büyük üzüntü duymuştum. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum..." dedi.