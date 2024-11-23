A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 yendi.

Karşılaşmanın ardından milli basketbolcu Kenan Sipahi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR BASKETBOL OYNADIK"

Bütün takımı tebrik ettiğini belirten Sipahi, şunları dedi:

Güzel bir basketbol oynadık. İlk başta biraz tutuktuk. Hem hücumda hem defansta birkaç hata yaptık. Üçlü bir uzuna karşı oynadık. Daha sonra orada çözümü bulduk ve farkı açtık. Şehmus ve Cedi çok iyi bir hücum maçı çıkardılar. Bu fark da bizim için gurubun geri kalan maçlarında çok önemli.