İHA

Avrupa'nın basketbolda en prestijli ikinci organizasyonu olan BKT EuroCup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın milli basketbolcusu Kenan Sipahi, takımın hedefleri, bireysel performansı ve Karşıyaka'dan ayrılık sürecine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"EUROCUP'TA GALİBİYETLER ALMAK İSTİYORUZ"

Sezonun geri kalanında önemli maçlar oynayacaklarını vurgulayan Kenan Sipahi, şu şekilde konuştu:

Mart ayıyla birlikte çok önemli maçlar geliyor. Maç maç bakmamız gerekiyor. EuroCup'ta çok iyi sonuçlar elde ettik. Bundan sonra da gidebildiğimiz yere kadar önce Türkiye Ligi'nde sonra da EuroCup'ta galibiyetler almak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız.

"UMUYORUM Kİ BUNUN DEVAMI GELİR"

Karşıyaka'dan ayrılık sürecine ilişkin konuşan 29 yaşındaki basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Bu üçüncü sezonumdu Karşıyaka'da. Toplam dördüncü sezondu. Başlangıçta kendi açımdan da en iyi hissettiğim sezonlardan biriydi diyebilirim. Sonra da bir ayrılık süreci oldu. Bu ayrılık sürecinde hem mental olarak hem de fiziksel olarak yorulmuştum. Üzülerek, kötü bir şekilde ayrılık oldu. Onu hemen unutmam gerekiyordu. Çünkü buraya geldikten sonra da iki gün sonra maça çıkmıştım. Orayı tamamen kapatıp burada iyi performans sergilemeye çalışmıştım. Umuyorum ki bunun devamı gelir.

"KENDİMİ HER ZAMAN ORAYA AİT HİSSEDİYORUM"

Karşıyaka'ya kırgın ya da kızgın olmadığını, kendini her zaman oraya ait hissettiğini söyleyen Kenan, şunları dedi:

Kulübün bulunduğu durum açısından herkes için olması gereken oldu. Çünkü kulübün de ana oyuncularından çıkma fikri vardı. Bize de böyle bir teklif gelince iki tarafla anlaşarak ayrılmıştım. Karşıyaka'ya herhangi bir kırgınlığım hiçbir zaman olamaz. Kendimi her zaman oraya ait hissediyorum.

"İNŞALLAH BUNU BECEREBİLİRİZ, KARŞILIĞINI VERMİŞ OLURUZ"

Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda Türk basketbolcuların fazla olmasının avantaj olduğuna değinen milli oyuncu, şu şekilde konuştu:

Bahçeşehir'in en baştan beri yapmaya çalıştığı şey buydu. Milli takımda oynayan oyuncuları Bahçeşehir'e getirip, burada başarıyı sağlamaktı. Bence hem Türk basketbolu açısından hem Bahçeşehir açısından çok önemli bir şey. Bizim bu güvene aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor, kulübün iyi sonuçlar alması gerekiyor. İnşallah bunu becerebiliriz, karşılığını vermiş oluruz.

"İNŞALLAH TAM TAKIM OLURUZ"

Kenan Sipahi, A Milli Basketbol Takımı'nın katılmayı garantilediği FIBA EuroBasket 2025 için ise şu ifadeleri kullandı: