Kerem Baki, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev alacak

AA
Türk basketbol hakemi Kerem Baki, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görevlendirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından itibaren FIBA hakemi olan Kerem Baki'nin Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görev yapacak hakemler arasında olduğu belirtildi.
4 takım şampiyonluk için mücadele edecek
Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'unda Unicaja (İspanya), UCAM Murcia (İspanya), Tenerife (İspanya) ve Peristeri (Yunanistan) takımları mücadele edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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