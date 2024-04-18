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Basketbol



Kerem Baki, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev alacak

Kerem Baki, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev alacak 2017 yılından itibaren FIBA hakemi olan Kerem Baki, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görev yapacak.