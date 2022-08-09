Kevin Durant ile Brooklyn Nets yönetimi karşı karşıya

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in sahibi olan Joe Tsai, yıldız basketbolcusu Kevin Durant'in "Ya ben ya koç Steve Nash gidecek" restine teknik kadrosuna destek vererek yanıtladı.

Güçlü bir kadro kurmasına rağmen geçen seneleri hayal kırıklıklarıyla geçiren Brooklyn Nets’te gerginlik devam ediyor.

Daha önce takımdan ayrılmak istediğini açıklayan yıldız oyuncu Kevin Durant, Nets'te yeni bir krize sebep oldu.

“Bu takımdan ya ben ya da Steve Nash gidecek”

Amerikan medyasına göre Kevin Durant, Nets'in sahibi Joe Tsia'ye rest çekti. Tsai ile görüşen Durant'ın, "Bu takımdan ya ben ya da koç Steve Nash ve genel menejer Sean Marsk gidecek." dediği belirtildi.

Joe Tsai ise sosyal medya hesabından bu restleşmeyi doğrular bir açıklama yaparak teknik ekibine destek verdi.

Kevin Durant’a gözdağı

Tsai, "Yönetim ve teknik ekibimizin arkasındayım, Brooklyn Nets için en faydalı kararı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

NBA’den birçok takım peşinde

Takımdan ayrılma olasılığı artan Kevin Durant ile Boston Celtics, Miami Heat ve Toronto Raptors'ın ilgilendiği belirtiliyor.

Durant'in, Nets ile 4 yıllık 198 milyon dolar değerinde kontratı bulunuyor.