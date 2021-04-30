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    Kevin Porter Jr, NBA tarihine geçti

    NBA'de Houston Rockets'ın, Milwaukee Bucks'ı 143-136 yendiği maçta 20 yaşındaki Kevin Porter Jr; 50 sayı ve 11 asist üreterek NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 13:51
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    Kevin Porter Jr, NBA tarihine geçti

    NBA'de Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Houston Rockets'ın sahasında Milwaukee Bucks'ı yendiği maçta NBA tarihine geçen Kevin Porter Jr; 50 sayı ve üzeri ile 10 asist ve üzeri istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma unvanını 23 yaşında bu performansı gösteren LeBron James'ten (50 sayı, 10 ribaunt) aldı.

    Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan James Harden'ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.

    Kevin Porter Jr, NBA tarihine geçti #1

    NETS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

    Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini kazandı.

    Nets'te 42 sayı, 10 asist ile "double-double" yapan Kevin Durant, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

    Pacers'ta Caris LeVert'in 36 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

    Kevin Porter Jr, NBA tarihine geçti #2

    TOPLU SONUÇLAR

    Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

    Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 105-115

    Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 143-136

    Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 126-114

    Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111

    Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109

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