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- Kevin Porter Jr, NBA tarihine geçti
Kevin Porter Jr, NBA tarihine geçti
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 13:51
NBA'de Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Houston Rockets'ın sahasında Milwaukee Bucks'ı yendiği maçta NBA tarihine geçen Kevin Porter Jr; 50 sayı ve üzeri ile 10 asist ve üzeri istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma unvanını 23 yaşında bu performansı gösteren LeBron James'ten (50 sayı, 10 ribaunt) aldı.
Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan James Harden'ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.
NETS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini kazandı.
Nets'te 42 sayı, 10 asist ile "double-double" yapan Kevin Durant, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.
Pacers'ta Caris LeVert'in 36 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
TOPLU SONUÇLAR
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130
Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 105-115
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 143-136
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 126-114
Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109