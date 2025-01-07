Kızılyıldız'da başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesi yenilendi

AA & Ensonhaber
Sırbistan'ın Kızılyıldız Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesi iki yıl uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Sfairopoulos'un kontratının 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
2023'TE GÖREVE GELMİŞTİ
Daha önce Panionios, Olympiakos ve Maccabi Tel Aviv'de çalışan Sfairopoulos, 2023'te Kızılyıldız'ın başına geçmişti.
Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, geçen sezon Adriyatik Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.
EUROLEAGUE'DE 6. SIRADALAR
Adriyatik Ligi'nde 13 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Kızılyıldız, EuroLeague'de ise 11 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.
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