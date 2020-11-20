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    Klay Thompson sezonu kapadı

    NBA takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Klay Thompson'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 00:24
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    Klay Thompson sezonu kapadı

    NBA Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'a Klay Thompson'dan kötü haber geldi.

    Warriors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thompson'ın sakatlandığı ifade edildi.

    SEZONU KAPATTI

    Antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun koptuğu duyuruldu. Açıklamada Thompson'ın 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.

    ABD'li oyuncu geçtiğimiz sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti

    Klay Thompson sezonu kapadı #1

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