Euro
8.9672
-0.36%
Dolar
7.3895
-0.2%
Altın
440.38
-0.32%
Borsa
1.538
-0.12%
Bitcoin
237.978
-2.62%
EXEN Coin
18.54
-0.58%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Kobe Bryant vefatının 1. yılında anılıyor

    Geçtiğimiz yıl trajik bir helikopter kazasında kızıyla birlikte vefat eden Kobe Bryant, vefatının yıl dönümünde dünyanın birçok yerindeki hayranları tarafından anılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kobe Bryant vefatının 1. yılında anılıyor

    41 yaşında aramızdan ayrılan Kobe Bryant, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcuları arasında gösteriliyordu. Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının toplamda 9 olduğu açıklanmıştı.

    Kobe Bryant vefatının 1. yılında anılıyor #1

    SPORSEVERLERİ YASA BOĞMUŞTU

    Kazadaki helikopterin, karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemini taşımadığı ortaya çıkmıştı. Helikopter kazası ve vefatlar dünyayı şoke etmişti. Başta ABD olmak üzere sporseverler uzun süre yas tutmuştu.

    NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sırada olan Bryant, NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı.

    Kobe Bryant vefatının 1. yılında anılıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir