Kobe Bryant vefatının 1. yılında anılıyor

Geçtiğimiz yıl trajik bir helikopter kazasında kızıyla birlikte vefat eden Kobe Bryant, vefatının yıl dönümünde dünyanın birçok yerindeki hayranları tarafından anılıyor.

41 yaşında aramızdan ayrılan Kobe Bryant, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcuları arasında gösteriliyordu. Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının toplamda 9 olduğu açıklanmıştı.

SPORSEVERLERİ YASA BOĞMUŞTU

Kazadaki helikopterin, karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemini taşımadığı ortaya çıkmıştı. Helikopter kazası ve vefatlar dünyayı şoke etmişti. Başta ABD olmak üzere sporseverler uzun süre yas tutmuştu.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sırada olan Bryant, NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı.