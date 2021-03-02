Kobe'nin LeBron'a hediye ettiği ayakkabı satıldı

Kobe Bryant'ın 2002'de LeBron James'e hediye ettiği spor ayakkabısı, açık artırmada 156 bin dolara satıldı.

Geçen yıl helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın, yıllar önce LeBron James'e hediye ettiği ve üzerinde 11 Eylül saldırıları anısına Amerikan bayrağının yer aldığı ayakkabısının satıldığı açıklandı.

LeBron'un Carmelo Anthony'nin de formasını giydiği Oak Hill'e karşı oynanan maçta bu ayakkabıları giydiği ve James'li St. Vincent - St. Mary Lisesi'nin maçtan 36-34 galip ayrıldığı kaydedildi.

Basketbolun en iyi isimlerinden biri olarak tarihe geçen ve 4 kez MVP ödülünün sahibi olan LeBron, lisedeyken Kobe'yi bir basketbol kampında gördüğünü açıklamıştı. İkili, 2002'deki All-Star Haftasonu etkinliğinde de Philadelphia'daki bir otelde tanışmıştı.

KOBE'NİN REKORUNU KIRMIŞTI

LeBron James, 25 Ocak 2020'de Kobe Bryant'ı geçerek, NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu unvanını ele geçirmişti.