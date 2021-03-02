Euro
8.7785
-0.14%
Dolar
7.3092
0.18%
Altın
403.55
-0.16%
Borsa
1.533
0.33%
Bitcoin
357.529
2.56%
EXEN Coin
16.45
-0.72%
7ºC
İstanbul
Sağanak yağış 7 C

    Kobe'nin LeBron'a hediye ettiği ayakkabı satıldı

    Kobe Bryant'ın 2002'de LeBron James'e hediye ettiği spor ayakkabısı, açık artırmada 156 bin dolara satıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kobe'nin LeBron'a hediye ettiği ayakkabı satıldı

    Geçen yıl helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın, yıllar önce LeBron James'e hediye ettiği ve üzerinde 11 Eylül saldırıları anısına Amerikan bayrağının yer aldığı ayakkabısının satıldığı açıklandı.

    LeBron'un Carmelo Anthony'nin de formasını giydiği Oak Hill'e karşı oynanan maçta bu ayakkabıları giydiği ve James'li St. Vincent - St. Mary Lisesi'nin maçtan 36-34 galip ayrıldığı kaydedildi.

    Basketbolun en iyi isimlerinden biri olarak tarihe geçen ve 4 kez MVP ödülünün sahibi olan LeBron, lisedeyken Kobe'yi bir basketbol kampında gördüğünü açıklamıştı. İkili, 2002'deki All-Star Haftasonu etkinliğinde de Philadelphia'daki bir otelde tanışmıştı.

    KOBE'NİN REKORUNU KIRMIŞTI

    LeBron James, 25 Ocak 2020'de Kobe Bryant'ı geçerek, NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu unvanını ele geçirmişti.

    Kobe nin LeBron a hediye ettiği ayakkabı satıldı #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir