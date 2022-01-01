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- Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının tarihi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının tarihi belli oldu
Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'in 18. haftasında Real Madrid ile oynaması gereken ancak İspanyol ekibinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın yeni tarihi belli oldu.
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 14:23
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 18. hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecekti.
Ancak 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maç, İspanyol temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Basketbolseverler, ertelenen Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını merak ederken EuroLeague'ten beklenen tarih açıklaması geldi.
TARİH BELLİ OLDU
EuroLeague, Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki 18. hafta maçının 8 Şubat 2022 Salı günü oynanacağını açıkladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.