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Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının tarihi belli oldu

Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının tarihi belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'in 18. haftasında Real Madrid ile oynaması gereken ancak İspanyol ekibinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın yeni tarihi belli oldu.