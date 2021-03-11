Kostas Sloukas: Büyükannem Atatürk tarafından zulme uğradı

Olympiakos forması giyen Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Kostas Sloukas, yıllar evvel Atatürk pankartını neden tutmadığını açıkladı.

2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen ve daha sonra eski kulübü Olympiakos'a dönen Kostas Sloukas, kulübün resmi internet sitesine bir röportaj verdi.

2019 yılında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli oyuncuların açtığı '81. yılında Atamızı özlem ve saygı ile anıyoruz' yazılı pankartı tutmadığı için eleştirilen Yunan oyuncu, yıllar sonra bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

O dönem, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." diyen Sloukas, çark etti.

İşte Sloukas'ın sözleri:

"YUNAN BAYRAĞINI TAŞIMADIĞIM İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİM"

"Fenerbahçe'de taraftarlar bana saygı duyardı. Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonu olduktan sonra diğer arkadaşlarım kendi ülkelerinin bayraklarını taşırken ben Yunanistan bayrağını taşımadım diye Yunanistan'da bu bir problem oldu. 25 bin Türk'ün önünde Yunanistan bayrağıyla kutlama yapamazdım. Bu tamamen saygısızlık olurdu."





"TARAFTARLAR TRİBÜNDE YUNAN BAYRAĞI AÇINCA AĞLADIM"

"Bu olay Yunanistan'da problem olduğunda, Fenerbahçeli taraftarlar ilk lig maçımızda Yunan bayrakları açtılar. Onlar, beni Yunanistan'da eleştirenlerden daha fazla anlıyordu. Bu benim hayatımdaki en büyük zaferimdir. Bana yaptıkları bu jesti görünce soyunma odasına gittim ve ağladım. Türkler, benim mücadelemi bazı Yunanlar'dan daha iyi anlıyordu."

"HERKESTEN DAHA YUNAN'IM"

"Bu olayla ilgili beni eleştiren herkesten daha fazla Yunan'ım. Ben 10 yaşından beri bu ülkenin bayrağı için oynuyorum. Merdivenleri tek tek çıktım. Yunanistan için mücadele ettim. Bir ayağım sakatken mücadeleden vazgeçmedim."

"BÜYÜKANNEM ATATÜRK TARAFINDAN ZULME UĞRADI"

"Ben her zaman kendi mantığımla karar veririm. O gün şunu düşündüm, 'Ben bir Yunan'ım. Ancak, yaşadığım ve para kazandığım ülkeye saygı duymalıyım.' Bizim bayrağımızı o gün taşımasam da ben hala bir Yunan'ım. Diğer yandan, önümde Kemal Atatürk pankartı açıldı. Ben kendi kökenlerime ve ülkemin tarihine saygı duyuyorum. Büyükannem İzmirliydi. Atatürk tarafından zulme uğradı. Onun ölümünden 85 yıl sonra o pankartı taşıyamazdım. Türkiye'nin kendi tarihine saygım var ama benim de kendi tarihim var. Bu nedenle hem Yunanlar hem de Türkler bana lanet etti. Benim için öyle olmalıydı, oldu. Olması gerekenden daha fazla ilgi gösterildi o olaya."

"SİZE GERÇEĞİ ANLATAYIM, BİLEREK TUTMADIM"

"Size gerçeği anlatayım. O pankart aniden önümdeydi. Sahanın ortasına geldik ve 'Fenerbahçe' diye bağırdık. Isınmaya başladık. Bize bir pankart olduğunu ve önünde durmamız gerektiği söyledi. Biz de pankartın önüne gittik. O an pankartın neyle ilgili olduğunu söyledim. Bana içeriğini söylediler. Kendimi korumasız hissettim. O an doğru olanın arkadaşlarımla yan yana durmak ancak pankartı tutmamak olduğunu hissettim. Türkiye'nin kendi tarihi var, buna saygı duyuyorum. Öte yandan, Yunanistan'ın da kendi tarihi var ve Türkiye ile arasındaki çatışmalar var. Ben bir Yunanım ve benim de kendi tarihim var. O dönem zorlu aylar geçirdim. Takım arkadaşlarım bana yüzde 100 destek oldu. Şikayet etmedim. Fenerbahçe iyi günlerde de kötü günlerde de bana çok destek oldu. Hep yanımda durdular."

"TÜRKİYE'DE HAYATIM ÇOK GÜZELDİ"

"Türkiye'deki hayatım çok güzeldi. Bana saygı duydular, beni sevdiler. Kimseden bir şikayetim yok. Kimse bana kötü bir şey söylemedi. Diğer yandan, insan doğası gereği bazı şeyleri provoke etmenin gereği yok dedim. İnsanlar yaptıklarımı sevmese de saygı duymalılar. Ben takımım için oynuyorum. Kazandım, kaybettim ama doğru olanı yaptım. Bazen yanlış seçimler de yaptım ama hep yüzde 100'ümü vermeye çalıştım. Bu nedenle bana kimse bir şey söyleyemez."