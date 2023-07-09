Kostas Sloukas, Panathinaikos'a transfer oldu Ergin Ataman'ın yeni takımı Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos'tan ayrılan kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı.

AA

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Olympiakos'tan ayrılan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de forma giymişti

Kariyerinde Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynayan Sloukas, biri sarı-lacivertlilerde olmak üzere 3 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Yunanistan'da 4, Türkiye'de ise 3 kez lig şampiyonluğu elde etti.

Sloukas, geçen sezon Olympiakos formasıyla final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 11 sayı, 5,6 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.