Kyle O’Quinn, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, Kyle O’Quinn transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki pivot ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığını resmen duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn (2.06, 1990) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn (2.06, 1990) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

26 Mart 1990 tarihinde New York’ta dünyaya gelen Kyle O’Quinn, basketbol kariyerine kolej yıllarında Norfolk State Spartans ile başladı. 2008-2012 yılları arasında Norfolk State forması giyen O’Quinn, bu süreçte ribaund ve blok istatistiklerinde kendi konferansının en değerli isimlerinden biri olurken, kolejin en önemli savunmacılarından biri olarak anılmaya başladı. Başarılı bir kolej kariyeri geçiren O’Quinn, 2012 yazında düzenlenen NBA seçmelerinde 2. tur 49. sıradan Orlando Magic tarafından seçildi.