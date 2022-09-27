Kyrie Irving: 100 milyon dolarlık kontrattan oldum

Brooklyn Nets'te forma giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle 100 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifinin geri çekildiğini söyledi.

ABD'de Covid-19 aşılarına yönelik zorunluluk sebebiyle geçen sezon mart ayına kadar Brooklyn Nets'in iç saha maçlarına çıkamayan ve eyaletlerde değişen sağlık kanunlarının ardından bazı deplasman maçlarını da kaçırmak zorunda kalan Irving, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle mali yönden büyük kayıplar yaşadığını belirtti.

"Aşısız olduğum için 100 milyon dolardan oldum"

ABD basınına konuşan 30 yaşındaki oyuncu, aşı olmaması sebebiyle kulübün dört yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmadığını belirterek, "Dört yılı kaybettim, aşısız olduğum için 100 milyon dolarlık bir kontrattan oldum. Aldığım kararın sonucu bu oldu." dedi.

"Geleceğime ilişkin büyük bir belirsizlik var"

2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez all-star seçilen Irving, aşı olmama kararının kariyerini tehdit ettiğini de kaydederek, "Aşılı veya aşısız olmak, yeni bir sözleşme almak için önemli rol teşkil ediyor. Geleceğime ilişkin büyük bir belirsizlik var. Bu ligde veya bu takımda kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bu kararım nedeniyle, hayatım boyunca işimi kaybedebileceğim gerçeğiyle yüzleşmek zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Dört yıl uzatma teklifini reddetti

Brooklyn Nets ile Irving arasındaki sözleşmeye göre, Nets, geçen sezon 100 milyon dolar karşılığında anlaşmayı dört yıl daha uzatma opsiyonunu kullanmadı.

Sezon sonunda serbest oyuncu statüsüne geçecek

Kulübüyle kontratını, özel bir madde sayesinde, sadece kendi isteğiyle 18 Ekim'de başlayacak bu sezon için uzatabilen Irving, sezon sonuna kadar 36.5 milyon dolar kazanacak ve ardından serbest oyuncu statüsüne geçecek.