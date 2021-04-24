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    Kyrie Irving, Müslüman olduğunu açıkladı

    Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson'dan sonra Kyrie Irving de artık Müslüman olduğunu ve Ramazan'da oruç tuttuğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 11:11
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    Kyrie Irving, Müslüman olduğunu açıkladı

    Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson Müslüman olduğunu açıklamıştı.

    NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Süper yıldız Kyrie Irving de, Müslüman olduğunu ve Ramazan'da oruç tuttuğunu açıkladı.

    Boston Celtics galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu, "Allah’ın hizmetime adanmak. Ve sonra bana rehberlik eden şeyle devam ediyorum. Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan mutluyum.

    Kyrie Irving, Müslüman olduğunu açıkladı #1

    “BUNUN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM”

    Dolayısıyla, Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız, oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçasıdır. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış hissediyorum ve bu yüzden minnettarım.

    Kyrie Irving, Müslüman olduğunu açıkladı #2

    “MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMLE ORUÇ TUTUYORUM”

    Ramazan’da Müslüman kardeşlerime katılıyorum ve oruç tutuyorum. Bu yüzden oyun öncesi hazırlıklarımı değiştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

    Kyrie Irving, Müslüman olduğunu açıkladı #3

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