LA Lakers'ı yenen Miami Heat, seride durumu 3-2 yaptı

Miami Heat, LA Lakers'ı 111-108 mağlup ederek seride farkı bire indirdi ve durumu 3-2'ye getirdi.

NBA final serisinde Miami Heat ile Los Angeles Lakers 5. maçta karşı karşıya geldi.

Özellikle son çeyreği heyecan fırtınasına sahne olan mücadeleyi Miami Heat 111-108 kazanarak seride farkı bire indirdi ve 3-2'ye getirdi.

LEBRON JAMES'İN 40 SAYISI YETMEDİ

Miami'de Butler'ın 48 dakika sahada kaldığı oyunda 35 sayı, 12 ribaund ve 11 asistlik performansı geceye damga vururken Duncan Robinson 28, Kendrick Nunn 14, Bam Adebayo 13 sayıyla galibiyete katkı veren isimler oldu.

Lakers cephesinde ise LeBron James 40 sayı 13 ribaund ve 7 asistilik performansıyla gününde olduğunu gösterdi ancak galibiyet için yeterli olmadı.

Lakers'da ayrıca Anthony Davis 42 dakikada 28 sayı 12 ribaundluk performans gösterirken Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı 2 asist üretti.

6. MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Seride iki takımı karşı karşıya getirecek 6. maç 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak.